Заметал следы огнем: в Омске отчим убил пасынка и скинул тело в погреб

ФОто: СУ СКР по Омской области

Очередной вопиющий случай бесчеловечности произошел в Омске на улице 1-ый Тюкалинский проезд. Там в погребе, расположенном во дворе жилого дома, обнаружено тело 41-летнего омича с ножевыми ранениями и следами горения.

Как оказалось, к этому может быть причастен 51-летний сожитель матери погибшего. На время следствия подозреваемый находится в СИЗО.

Потасовка ранее судимого отчима и пьяного сына произошла 16 ноября, когда хозяйка дома находилась в больнице. О пропаже ребенка женщина заявила в полицию 24 ноября, уже по возвращении домой.

Следователям ходить далеко не потребовалось, так как тело лежало в погребе.

- Подозреваемый с целью сокрытия следов преступления спрятал тело в погребе на улице и замыл следы крови на полу и одежде. 24 ноября, когда женщина обратилась с заявлением о розыске сына в правоохранительные органы, подозреваемый пытался сжечь тело, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

Оперативниками всё же были найдены улики, а также орудие преступления. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства преступления.

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