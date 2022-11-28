Заметал следы огнем: в Омске отчим убил пасынка и скинул тело в погреб

ФОто: СУ СКР по Омской области
Очередной вопиющий случай бесчеловечности произошел в Омске на улице 1-ый Тюкалинский проезд. Там в погребе, расположенном во дворе жилого дома, обнаружено тело 41-летнего омича с ножевыми ранениями и следами горения.
Как оказалось, к этому может быть причастен 51-летний сожитель матери погибшего. На время следствия подозреваемый находится в СИЗО.
Потасовка ранее судимого отчима и пьяного сына произошла 16 ноября, когда хозяйка дома находилась в больнице. О пропаже ребенка женщина заявила в полицию 24 ноября, уже по возвращении домой.
Следователям ходить далеко не потребовалось, так как тело лежало в погребе.
- Подозреваемый с целью сокрытия следов преступления спрятал тело в погребе на улице и замыл следы крови на полу и одежде. 24 ноября, когда женщина обратилась с заявлением о розыске сына в правоохранительные органы, подозреваемый пытался сжечь тело, - уточнили в СУ СКР по Омской области.
Оперативниками всё же были найдены улики, а также орудие преступления. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства преступления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Серия поджогов: еще одна машина сгорела в одном из омских дворов
В Омске этой ночью на Левобережье неизвестный поджег автомобиль (подробнее)