На трассе под Омском после столкновения загорелись фура и иномарка

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В субботу вечером, 1 апреля, на трассе в Омской области после столкновения загорелись иномарка и фура.

По предварительной версии, 48-летний водитель «Тойоты» в районе 785-го километра трассы «Челябинск-Новосибирск» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Мерседес». От удара оба автомобиля вспыхнули. Возгорание парализовало движение на трассе.

В тушении пожара приняли участие 10 человека личного состава и три единицы специтехники ГУ МЧС по Омской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

— В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Окончательные причины и обстоятельства трагедии полицейские установят в ходе проверки.

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