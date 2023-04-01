В Омске начнут судить форточника, насиловавшего женщин и детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело 63-летнего уроженца Казахстана направлено в суд областной прокуратурой. Мужчину обвиняют сразу в четырех эпизодах преступлений: незаконное проникновение в жилье, кража, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

История эта стара как мир. Преступления мужчина совершал с 2010 по 2012 годы. Он следил за своими жертвами, а по вечерам забирался в открытые форточки и насиловал их.

- Дождавшись наступления темного времени суток, проникал к ним через форточки и, угрожая насилием либо, применяя его, совершал в отношении женщин, а в одном случае – 16-летней девочки, насильственные действия сексуального характера и изнасилования, - уточнили в надзорном органе.

Поймать тогда преступника не удалось. Зато он попался на краже, совершенной в сентябре 2022 года. Здесь-то следователи его и раскололи. Правда, вину он так и не признал, но суд сам решит, как поступить с подсудимым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ: в Омске мужчина до смерти избил жену из ревности, пока сын снимал это на видео

Житель Омской области и раньше награждал супругу жестокими побоями (подробнее)