СМИ: в Омске мужчина до смерти избил жену из ревности, пока сын снимал это на видео

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В Омской области местный житель до смерти избил супругу, пока сын снимал истязания на видео, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Шокирующий инцидент произошел в Шербакульском районе. По данным источника, 41-летний мужчина из ревности избил 39-летнюю супругу, в результате чего она скончалась. Происходящее снял на видео сын пары. По словам источника, местный житель не раз избивал жену из-за ее измен.

- По версии следствия, накануне вечером 41-летний супруг потерпевшей из личных неприязненных отношений жестоко избил женщину на почве ревности. От многочисленных телесных повреждений потерпевшая скончалась, - сообщили в пресс-службе следкома Омской области.

Следком завел уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. В данный момент супруг погибшей задержан. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют обстоятельства случившегося.