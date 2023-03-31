В Омске 10-летняя школьница села на нож, который подложил на сиденье ее одноклассник

С хулиганом работали сотрудники ПДН. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10-летняя школьница из Омска пострадала по дороге домой. Девочка получила резаную рану ягодицы, когда ехала в автобусе. Подробности сообщает «БК55».

Инцидент произошел по дороге из театра. Третьеклассников повезли на спектакль, и когда девочка встала с сиденья посмотреть в окно, ее одноклассник подложил складной нож.

Злая шутка стоила девочке здоровья, а вот мальчику пришлось отвечать за проступок перед инспекторами ПДН. Он признался, что не подумал о последствиях своей злой шутки.

Однако департамент образования вместе с полицией уже начали служебную проверку. Что касается пострадавшей, после обращения к медикам девочку отпустили домой.

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