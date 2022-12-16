Двум лесорубам из Омской области дали срок за вырубку деревьев в урочище

Исправительными работами мужчинам не удалось отделаться от наказания за вырубленные деревья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Один получил «условку» второй – 2 года и 6 месяцев «строгача» за незаконную вырубку деревьев. Решение суда уже вступило в законную силу.

«Черные лесорубы» появились в урочище Шевченковского сельского поселения совсем недавно, за короткое время им удалось нарубить березовых деревьев на 1,9 млн рублей. Кстати, занимались незаконной деятельностью два местных жителя 35 и 36 лет.

Позже выяснилось, что у одного из подельников ранее была судимость, но, видимо, первое наказание его никак не исправило.

- Суд назначил им наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 370 и 460 часов обязательных работ соответственно, - напомнили в областной прокуратуре первый приговор суда.

Но стороне обвинения не приглянулось такое наказание, поэтому апелляция вынесла другое решение. Из многомиллионного ущерба мужчины выплатили лишь 30 тысяч рублей штрафа.

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