В Омске лже-пристав обманул мужчину почти на 2 миллиона рублей

Потерпевший попался на удочку мошенника три раза Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Суд вынес приговор мужчине, который, представившись приставом, обманул омича на общую сумму в размере 1,7 миллиона рублей.

Судом было установлено, что 2020 году 32-летний подсудимый сообщил потерпевшему, что является судебным приставом и может помочь приобрести арестованный автомобиль Mercedes до процедуры торгов и по заниженной стоимости. Наивный омич поверил злоумышленнику отдал ему 300 тысяч рублей. Выполнять свое обещание фигурант дела не собирался.

На этом предприимчивый мужчина не остановился. Он предложил потерпевшему приобрести две квартиры. Для убедительности подсудимый надел одежду схожую с формой судебного пристава. Лже-сотрудник ведомства продал за 1,38 миллиона рублей одурманенному омичу две квартиры, которые были арендованы посуточно.

Потерпевший и в третий раз попался на удочку мошенника и перевел ему 63 тысячи рублей, которые тот присвоил себе.

Октябрьский районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 3 годам исправительной колонии строгого режима, а также обязал возместить причиненный ущерб в размере 1,7 миллиона рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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