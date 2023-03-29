В Омской области разваливается сцена отремонтированного за 220 млн рублей ДК в Таре

Фото: минкульт Омской области

В отремонтированном за 220 млн рублей доме культуры «Север» в Таре начала заваливаться сцена. Об этом сообщает «Тара 360» во «Вконтакте».

- Сцена в КДЦ «Север» закрыта - на неё не пускают танцоров, - говорится в сообщении.

Реконструкция объекта завершилась в 2022 году. Тогда прошло торжественное открытие учреждения культуры, о котором хорошо отозвался экс-глава региона Александр Бурков.

- Это действительно масштабный проект - реконструкция культурно-досугового центра «Север». Объект сделан качественно, нужно отдать должное и проектировщикам, и дизайнерам, и, конечно, работникам самого КДЦ «Север», которые два года ждали этого счастья, - подчеркивал бывший губернатор.

Как сообщает автор поста, предположительно, во время капитального ремонта здания подрядчик мог положить на сцене сырой материал, который пришёл в негодность. В КДЦ пытались самостоятельно решить проблему, но ситуация становилась критичнее. Подрядчик рекомендовал жителям обращаться в суд.

- В ходе эксплуатации сцены Тарского культурно-досугового центра «Север» были выявлены дефекты. На сегодняшний день администрация Тарского района в рамках гарантийных обязательств по контракту с подрядчиком ООО «Степстрой» ведёт претензионные работы. В ближайшее время состоится экспертиза дефектов и будут проведены ремонтные работы по их устранению, - уточнили в администрации Тарского района.

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