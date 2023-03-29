В Омске под суд пойдет супружеская пара, обманувшая пенсионеров на 1,5 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Омске перед судом предстанут супружеская пара и их знакомый. Троица совместно с подельниками похитила у десяти пожилых омичей более 1,5 миллиона рублей.
Обвиняемые работали по классической схеме: звонили пенсионерам и сообщали им, что их родственники якобы попали в ДТП, в связи с чем необходимо передать определенную денежную сумму для возмещения причиненного ущерба, оплаты лечения пострадавших и на иные цели.
Доверчивые омичи охотно передавали наличные злоумышленниками. Супруги и их приятель, получив деньги, скрывались.
Как сообщили в прокуратуре, с декабря 2021 года по январь 2022 года жертвами банды стали 10 пенсионеров. Суммарный ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.
На данный момент уголовное дело передано для рассмотрения в Кировский районный суд. В отношении других соучастников дело было выделено в отдельное производство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Полиция задержала пятерых омичей-пособников телефонных аферистов
Они украли у своих жертв 1,8 млн рублей(подробнее...)