Полиция задержала пятерых омичей-пособников телефонных аферистов

ФОто: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Восемь пожилых омичей стали жертвами телефонных мошенников. Они отдали неизвестным 1,8 млн рублей за помощь якобы своим родственникам, попавшим в беду.

Полиции удалось задержать пятерых омичей, которые работали в связке организованной банды. Они обманывали людей, рассказывая родственниках, попавших в ДТП.

- Потерпевшим звонили якобы их родственники и сообщали, что стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Затем к разговору подключались лжеправоохранители, которые поясняли, что за определенную сумму можно добиться прекращения уголовного преследования близких. Деньги также должны были направляться на дорогостоящее лечение пострадавших, - уточнили в УМВД России по Омской области.

Доверчивые пенсионеры собирали все свои накопления и отдавали курьерам. Как раз ими выступали задержанные.

- Установлено, что исполнителями ролей курьеров оказались жители Омской области и областного центра в возрасте от 16 до 32 лет. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался, - уточнили правоохранители.

Подработку предлагали в соцсетях. Заработок курьеров составлял от 3 до 10% от полученной суммы. В телефонах фигурантов сотрудники полиции обнаружили переписку с сообщниками и список адресов пострадавших граждан.

Сейчас полиция продолжает искать «главарей» банды, а задержанным дали подписку о невыезде. Еще одному – запрет определенных действий, двоим – домашний арест.

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