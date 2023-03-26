Омский следком подозревает в убийстве пенсионерки и ее сына бывшего соседа-наркомана

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске задержан подозреваемый в убийстве 85-летней женщины и ее 57-летнего сына на улице 2-й Береговой. Об этом сообщило региональное управлении Следственного комитета.

Следователи полагают, что 37-летний знакомый, который раньше жил по соседству с пожилыми омичами, причастен к двойному убийству.

- По версии следствия, ночью 15 марта 2023 года подозреваемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, с целью ограбления, взяв обрез ружья, проник в дом к соседям, где произвел выстрелы в пенсионерку и ее сына, - уточнили в ведомстве.

Так как он был вхож в семью, предположительно, он мог знать про погреб в доме. Поэтому после убийства он закинул туда тела, а сам подпол закрыл сундуком.

Из дома убитых он вытащил только телевизор. А вычислить его удалось по записям с видеокамер.

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