Извергу — пожизненное: прокуратура требует ужесточить наказание 46-летнему мужчине, жестоко надругавшемуся над девочкой под Омском

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Прокуратура не согласилась с приговором 46-летнему уроженцу Курганского области Сергею Бояркину, жестоко надругавшемуся над 9-летней девочкой в поселке Новоомский в пригороде Омска, и подала апелляцию. Об этом сообщает издание «Новый Омск» со ссылкой на представителей облсуда и облпрокуратуры.

По мнению прокуратуры, назначенное Бояркину наказание в виде 20 лет колонии особого режима чрезвычайно мягкое.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в апелляционном порядке в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.

Напомним, 46-летний Сергей Бояркин напал 9-летнюю девочку в конце августа 2022 года в поселке Новоомский, расположенном в пригороде Омска. Заманил малышку, предложив ей коробку конфет.

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