Добил клинком: 62-летний омич до смерти избил случайного прохожего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

62-летний житель Омска пойдет под суд за убийство прохожего и драку с полицейским. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Первое преступление мужчина совершил 16 апреля 2022 года. Тогда возле железнодорожного полотна недалеко от улицы Завертяева обвиняемому на пути попался 54-летний омич. Слово за слово и завязался конфликт, который перерос сначала в драку, а закончился летальным исходом.

- Развязался словесный конфликт, в ходе которого, обвиняемый нанес ему множество ударов руками и ногами по телу, а также не менее 4-х ударов в область шеи, находившимся у него колюще-режущим предметом типа клинка ножа, - уточнили в прокуратуре.

От полученных травм случайная жертва хулигана скончалась на месте. А уже через несколько дней этот же любитель конфликтов при задержании в отделе полиции избил сотрудника МВД, причинив ему легкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, но теперь его действия всё равно придется расценивать судье.

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