Омские коммунальщики спасли собаку, упавшую в колодец

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сотрудники управления дорожного хозяйства временно переквалифицировались в спасателей. Накануне в Омске специалисты вытащили из колодца собаку.

Запереживали за состояние четвероногого местные жители. Они услышали лай под крышкой канализационного люка, расположенного на улице Лермонтова, и позвонили в диспетчерскую службу.

Коммунальщики тут же прибыли на место и вытащили попавшего в беду пса. Каким образом животное попало туда - остается загадкой.

К слову, спасённая собака оказалась в полном порядке. Рабочие её накормили и отпустили: возможно, это чей-то пёс на самовыгуле.

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