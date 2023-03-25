Эпичное сближение: омичи сняли яркую встречу Луны и Венеры

Фото: Алина Стопочева.

24 марта жители Омской области в небе наблюдали сближение молодой растущей Луны и Венеры. Горожане и жители региона в комментариях отметили, что тоже заметили это астрономическое явление и восхитились им.

Сближение было заметно не только для жителей нашего региона, но и Барнаула, Красноярска, Екатеринбурга. В Омской области необычное явление запечатлела близ Муромцево Алина Стопочева и поделилась своими фотографиями в соцсетях.

Фото: Алина Стопочева.

- Новолуние у нас было 13 июня, поэтому Луна находится в фазе Венеры. Луна освещается Солнцем, а серпик в это время узенький — яркость небольшая. Поэтому оставшаяся темная часть освещается светом, отраженным от Земли. Она слегка светится, и этот свет называют пепельным. Его достаточно, чтобы рассмотреть контуры морей и материков, - сообщил накануне руководитель омского планетария Владимир Крупко.

Фото: соцсети.

Также делимся другими фотографиями пользователей соцсетей, заснятых из разных уголков региона.

Следующее эпичное астрономические явление намечено на 28 марта – это сближение Луны и Марса.