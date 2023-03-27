Восьмилетнюю омичку госпитализировали после ДТП с «БМВ» на Ленинградском мосту

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Авария произошла 26 марта около шести часов вечера в районе Ленинградского моста. Подробности рассказывает Госавтоинспекция.

Водитель «БМВ Х5» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в «Рено Логан», где находился несовершеннолетний ребенок.

- Водитель автомобиля «БМВ Х5» молодая женщина 1997 г.р., районе строения № 109 по ул. Суворова, не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением мужчины 1983 г.р., - пояснили В ГИБДД.

После столкновения медики госпитализировали восьмилетнюю девочку, которая сидела в детском кресле. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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