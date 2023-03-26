Водитель самосвала погиб после столкновения с фурой на трассе Тюмень - Омск

Фото: Госавтоинспекция

Смертельная авария произошла на трассе Тюмень - Омск на территории Крутинского района. Подробности сообщает Госавтоинспекция.

Водитель фуры выехал на полосу встречного движения и влетел в самосвал.

- Водитель большегрузного автомобиля «Джак», мужчина 1976 г.р., двигаясь по автодороге Тюмень - Омск, в районе 393 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем МАЗ под управлением мужчины 1963 г.р., - уточнили в профильном ведомстве.

Управлявший самосвалом мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. Сейчас полиция проводит проверку.

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