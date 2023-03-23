На трассе Омской области большегруз протаранил пассажирский автобус

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Около полудня 23 марта в Тарском районе произошла авария с участием большегруза и пассажирского автобуса.

- Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля «Фредлайнер», мужчина 1990 года рождения, двигаясь по автодороге Тара–Усть-Ишим, в районе 1 километра допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ (маршрут № 4 «ул. Радищева – с. Чекрушево») под управлением мужчины 1976 года рождения, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась единственному пассажиру автобуса – 61-летней женщине. Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено.

Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.

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