На трассе Омской области большегруз протаранил пассажирский автобус

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.
Около полудня 23 марта в Тарском районе произошла авария с участием большегруза и пассажирского автобуса.
- Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля «Фредлайнер», мужчина 1990 года рождения, двигаясь по автодороге Тара–Усть-Ишим, в районе 1 километра допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ (маршрут № 4 «ул. Радищева – с. Чекрушево») под управлением мужчины 1976 года рождения, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась единственному пассажиру автобуса – 61-летней женщине. Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено.
Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.
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