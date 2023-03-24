Медведица Забава из Большеречья открыла купальный сезон в Омской области

Фото: стоп-кадр видео Большереченского зоопарка

Забавными видео делится Большеречеснкий зоопарк на своей странице во Вконтакте. В соцсети появились кадры, как белая медведица по имени Забава развлекается в подтаявшем бассейне.

На видео видно, что из лунки четверолапое играючи вытаскивает желтую игрушку и с удовольствием валяется в пушистом снегу.

- Забава ванну принимает, не за горами и полное погружение. Жди скоро тепло, - прокомментировала Лариса Петрова.

И действительно, зоопарк постепенно готовится к летнему сезону. Совсем скоро единственный в стране сельский зоопарк ждет наплыв туристов. В этом живом уголке можно увидеть экзотических птиц и животных, обитающих по всему миру.

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