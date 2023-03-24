Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 марта 2023 6:00

Медведица Забава из Большеречья открыла купальный сезон в Омской области

Единственный в России сельский зоопарк с приходом весны готовится к летнему наплыву туристов
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: стоп-кадр видео Большереченского зоопарка

Фото: стоп-кадр видео Большереченского зоопарка

Забавными видео делится Большеречеснкий зоопарк на своей странице во Вконтакте. В соцсети появились кадры, как белая медведица по имени Забава развлекается в подтаявшем бассейне.

На видео видно, что из лунки четверолапое играючи вытаскивает желтую игрушку и с удовольствием валяется в пушистом снегу.

- Забава ванну принимает, не за горами и полное погружение. Жди скоро тепло, - прокомментировала Лариса Петрова.

И действительно, зоопарк постепенно готовится к летнему сезону. Совсем скоро единственный в стране сельский зоопарк ждет наплыв туристов. В этом живом уголке можно увидеть экзотических птиц и животных, обитающих по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведица Забава радуется снегопаду в Омской области

Большереченский зоопарк продолжает работать даже зимой (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ