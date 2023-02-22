Медведица Забава радуется снегопаду в Омской области

Фото: Большереченский зоопарк

Милым видео поделились в Большереченском зоопарке. В группе во Вконтакте появились кадры с белой медведицей Забавой, которая радуется снегопаду.

Взрослая особь под большими снежными хлопьями кувыркается и катается по только что выпавшим осадкам.

- Зоопарк очень скучает без гостей, ведь зимой всё засыпает. Зато Забава не спит! Приходите к нам в воскресенье отмечать праздник! Очнемся от зимы вместе, - приглашают омичей в гости в зоопарке.

К слову, 26 февраля в сельском живом уголке запланировано празднование Масленицы. Посетить праздничные мероприятия смогут все желающие.

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