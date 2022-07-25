Большереченский бейби-бум: в зоопарке в Омской области заговорили о расширении территории

Фото: Екатерина Морозова

Большереченский зоопарк - уникальное место в Омской области. Он единственный в стране расположен в сельской местности. Уже несколько десятков лет является центром притяжения туристов, а также местных жителей.

Различные виды обезьян, львы, бегемоты, птицы. Все это сегодня является достояние региона. В прошлом году зоопарк отметил 35-ый юбилей. И не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди у руководства большие планы. О них корреспонденту «КП-Омск» рассказала заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова.

Давайте поговорим про планы зоопарка. Сколько строится новых вольеров?

- Сейчас мы заканчиваем копытный ряд, он расположен на центральной аллее. Там полностью готов новый вольер для зубров. Европейские благородные косули тоже переехали в новый дом. Сейчас осталось достроить юрты для северных оленей, также приступили к заливке фундамента загона для пятнистых оленей. Для тигров был построен в 2020 году, а сибирские рыси готовятся к переезду только осенью. Мы оформляем документы на территорию за тигрятником, зоопарк будет расширяться, в ближайшее время планируется вольер для леопардов.

У каждого животного есть пара? Как обстоят дела с потомством?

- Сейчас почти у всех особей есть пара, но некоторые пока проживают в одиночестве. Например, у бегемота. Они приехали к нам парой, но, к сожалению, Мальвина заболела и умерла, теперь Кёник живет один. Но это было давно, лет 15 назад. А так, у нас в основном пары свои.

С потомством в этом году все замечательно, просто какой-то «бейби-бум». Потому что, начиная с апреля 2022 года стали появляться малыши. Детеныш ламы Гуанако, 2 волчонка, еноты, тигрята. Неделю назад у яков Гриши и Серебрянки родился теленок. У нее пока имени нет, прошла всего неделя с момента рождения.

Фото: Екатерина Морозова

У каждого вашего животного есть имя. Как происходит подбор имени?

- Мы объявляем конкурс в группе во Вконтакте. Все желающие пишут свои идеи, а мы уже выбираем. Вот, например, на детеныша лам гуанако. Уже пришло много вариантов, но конечное имя еще не объявлено. Иногда предоставляем возможность самим животным выбрать. Пишем имена на бумажки и кладем в лакомство, и что выберет малыш - значит такая судьба. Таким способом себе выбрала имя бурая медведица Соня.

Практикуется ли у вас обмен за предоставленного самца или самку? Или обмен одного животного на другое?

- К нам редко приезжают по договору передержки. Но если всё-таки такое случается, то тогда да. Если в потомстве 2 детеныша, то одного оставляем себе, другого отдаем. Обмен возможен, но гораздо реже. В основном, покупка-продажа.

Фото: Екатерина Морозова

Планируете ли новых животных?

- Планируем, но после реконструкции. Сначала нужно создать прекрасные условия, а уже потом заселять. Хотелось бы каких-нибудь экзотических обезьян, зебру, лемуров, ленивцев.

Как ситуации в зоопарке в целом?

- Животным всего хватает. Зоопарк процветает. Мы закупаем самый разнообразный корм, даже такой, который они в природе не видят. Что касается медицинской помощи, у некоторых животных есть опекуны. У белой медведицы Забавы «Росснефть». Они опекают всех белых мишек в Российских зоопарках. Еще у бурой медведицы Сони опекун «Тревиум-центр». И осликам помогает омский клуб «Кинолог».

Фото: Екатерина Морозова

Много ли туристов посещает зоопарк?

- Очень много в данный момент посетителей. Даже в понедельник, после выходных народ довольно много людей. Особенно в летний период, в выходной день народу бывает масса. К нам в основном приезжают из Омска, из Тары, Саргатки и других близких городов. Также посещают жители ближнего зарубежья: из Казахстана всегда много и с северных городов. До пандемии были туристы из США, Испании, Германии, Японии. Японцам так понравилось, что они по несколько раз в год приезжали.

Материал подготовлен Екатериной Морозовой.