Омича, напавшего с ножом на четверых мужчин в Нефтяниках, могут отправить в психбольницу

Фото: прокуратура Омской области

На принудительное лечение могут отправить 20-летнего омича, который минувшим летом напал на четверых прохожих в Нефтяниках. Такого наказания требует прокуратура.

- Также сторона обвинения настаивает на взыскании с указанного лица компенсации морального вреда, причиненного потерпевшим, на общую сумму более 1 млн рублей, - уточняют в профильном ведомстве.

Напомним, что происшествие произошло в середине июля. Сначала жертвой омича стал 79-летний мужчина, которому чудом удалось спастись он нападавшего в подъезде. Далее уже пострадал покупатель «Магнита» - он получил ножевое ранение. Еще двое попались неадекватному преступнику возле гаражей.

Подозреваемого задержали в неадекватном состоянии. Позже он признался, что был под наркотиками, а что совершал - сам не ведал. Но вину признал.

Теперь судьбу парня будет решать суд. Его обвиняют в покушении на двух и более лиц.

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