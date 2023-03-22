В Омске перед судом предстанет неуловимый маньяк-насильник по кличке «Форточник»

Фото: СУ СК России по Омской области.

В Омске следователи СКР по Омской области поставили точку в расследовании уголовного дела 63-летнего маньяка Ивана Кротина по прозвищу Форточник, которого не могли поймать на протяжении 12 лет. Первое преступление мужчина совершил в 2010 году. Тогда 29 апреля поступило сообщение, что в одном из домов на проспекте Космическом была изнасилована молодая девушка. В эту же ночь неизвестный надругался и над женщиной из соседнего дома. Во всех случаях в квартиру подозреваемый попадал через форточки.

- Подозреваемый выбирал квартиры на первых этажах, подолгу следил за своими жертвами: заглядывал в окна, изучал их распорядок и поведение, семейное положение, а также запоминал планировку квартир. Потому, попадая внутрь, он хорошо ориентировался в помещении, в частности, знал, где находятся выключатели электроэнергии, — рассказали Городу 55 в региональном Следкоме.

В мае 2010 года неизвестный маньяк тем же способом пробрался в квартиру на улице Заозерная, где только попытался изнасиловать хозяйку. В сентябре 2010 года «Форточник» никак не мог успокоиться - он пробрался в дома в поселке Входной и на улице Бородина в Омске, и тоже совершил акты надругательств над женщинами. В мае 2011 года мужчина аналогичным способом совершил преступление в одной из квартир по улице Ватутина, в ноябре того же года он уехал в город Калачинск Омской области, и там тоже нашел себе жертву. В сентябре 2012 года Форточник тоже не останавливался: маньяк изнасиловал 17-летнюю девушку в квартире дома на улице 75-й Гвардейской Бригады.

Предварительно выключив свет, Форточник светил своим жертвам в лицо фонариком, чтобы они не смогли разглядеть его лицо. Из квартир маньяк также уходил через окно. Иногда он пользовался лестницей или табуретом, которые силовики потом находили на местах преступлений.

Действовал крайне осторожно: в квартиру проникал бесшумно, светил фонариком в лицо, отпечатков пальцев старался не оставлять. Причем нападал не только на одиноких. Некоторые были разведены и жили с маленькими детьми. Маньяк понимал, что ради ребенка мать пойдет на все, и пользовался этим — угрожал расправиться с малышом. Также не брезговал кражами — забирал деньги и ценные вещи.

Хотя преступник старался не следить, его ДНК в конце концов определили. Проверка по базам данных ничего не дала, но образцы сохранили.

- Все эти эпизоды были объединены в одно производство, поскольку их объединял один и тот же способ совершения преступления, — подозреваемый ночью через форточку попадал в квартиры, расположенные на первых этажах домов. Также все потерпевшие одинаково описывали внешность нападавшего, — пояснили Городу55 в СКР по Омской области. Так продолжалось, с разной интенсивностью событий, до сентября 2021 года - нападения неожиданно прекратились, однако уголовное дело продолжали расследовать. Все это время следователи, криминалисты и оперативники скрупулезно собирали доказательства, в частности, выделили ДНК-профиль маньяка, и разыскивали подозреваемого. У силовиков были мысли, что Форточник мог надолго угодить в колонию за другие преступления или попросту умереть.

На след конкретного человека правоохранителей вывел биологический материал, полученный с места кражи, совершенной в сентябре 2022 года. В Омске, умело вскрыв сейф, ограбили одну из коммерческих фирм. Медвежатник в спешке обронил воровской инструмент. Хотя отпечатков пальцев не было, эксперты обнаружили следы пота. Результат проверки ошеломил силовиков: генотип совпал с образцами Форточника. По камерам отследили его маршрут и вскоре задержали.

Неуловимым насильником оказался 63-летний пенсионер. Его персональные данные и подробности биографии СК пока не раскрывает. Однако известно, что после изнасилования девушки-подростка осенью 2012-го он уехал в соседний Казахстан. Там спустя два года его осудили за серию краж на шесть лет.

Какой срок дадут пенсионеру сейчас, станет известно позднее.