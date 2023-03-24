В ста километрах от Омска появилось полярное сияние

Фото: Милена Пономарева

В ночь на 24 марта жители Саргатского района наблюдали полярное сияние. Фотографии Милены Пономаревой появились в группе «Астрономические наблюдения в Омске».

Яркое свечение южнее Омска было вызвано геомагнитной бурей класса G3. Именно она привела к появлению редкого для сибирского региона явления.

Фото: Милена Пономарева

Как отмечают специалисты, полярное сияние зачастую можно встретить за городом. Яркие искусственные свечения и загазованность воздуха не позволяет в областном центре.

- Важно, что для наблюдения полярных сияний на нашей широте небо должно быть ясным, видны звёзды. Только самые мощные сияния «пробиваются» через облачность, но, чтобы увидеть их, нужно находиться далеко от городского освещения, - пояснили астрономы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В выходные в небе над Омской областью можно было увидеть полярное сияние

Фото редкого для омского региона природного явления появились в соцсетях (подробнее)