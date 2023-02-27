В выходные в небе над Омской областью можно было увидеть полярное сияние

Фото: Милена Пономарева/паблик «Астрономические наблюдения в Омске» во «ВКонтакте».

В ночь с 25 на 26 февраля в небе над Омской областью вновь заметили полярное сияние. Фото необычного природного явления, сделанные в деревне Плоское Саргатского района, появились в паблике «Астрономические наблюдения в Омске» во «ВКонтакте».

Фото: Милена Пономарева/паблик «Астрономические наблюдения в Омске» во «ВКонтакте».

Напомним, последний раз северное сияние на территории Омской области можно было увидеть 15 февраля.

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