«Казнить нельзя помиловать»: 2,5 тысячи уголовных дел в Омской области заведено на взяточников

Последним фигурантом уголовного дела за взятку стал экс-глава УФНС по Омской области Владимир Репин.

Совсем недавно Генпрокуратура РФ заявила о снижении преступлений в омском регионе, однако подчеркнула, что взяток стало больше. За 9 месяцев 2022 года их количество выросло на 87%.

С федеральным ведомством не могли не согласиться региональный СК и прокуратура. Как оказалось, прокуроры внесли 950 представлений, привлекли к ответственности более 1000 должностных лиц, еще 750 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Эти цифры подтвердил начальник отдела по надзору за противодействием коррупции омской прокуратуры Сергей Цериградских.

У Следкома тоже есть свои цифры и примеры. По словам руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Михаила Зайцева, в 2022 году заведено 281 уголовное дело о коррупции. Из них 70 уже направлены в суд. Кстати, за год так никого и не оправдали.

Сейчас на карандаше у СКР значатся три самых громких дела о получении взятки По двум из них еще идут суды, а в отношении самого «крупного» ведется расследование. Последний вину не признает.

Два других дела - это знакомые многим экс-глава Евгений Быков с суммой 7 млн рублей и бывший руководитель Фонда капремонта Марина Степанова с семью миллионами, соболиной шубой и другими презентами от взяткодателей.

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