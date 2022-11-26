Генпрокуратура заявила об увеличении количества взяток в Омской области на 87%

Последним фигурантом уголовного дела за взятку стал экс-глава УФНС по Омской области Владимир Репин.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Количество преступлений, совершаемых омичами снижается. Об этом заявляет Генеральная прокуратура РФ.
С января по август в регионе заведено 15,5 тысяч дел, что на 1 300 меньше, чем в минувшем году.
Однако, по данным ведомства, выросло взяточничество. За те же семь минувших месяца официально зарегистрировано 43 подобных преступления, что на 87% больше предыдущего года. Тогда за январь-август Генпрокуратура РФ насчитала 23 преступления по статье 291 УК РФ (дача взятки).
И действительно, уголовных дел в этом направлении прозвучало много. На покровительстве бизнесу попадаются чиновники разных уровней, а также сотрудники правоохранительных органов.
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