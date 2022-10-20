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Происшествия20 октября 2022 7:30

Экс-глава налоговой Омской области Владимир Репин задержан в Москве

Его подозревают во взятке в 10 млн рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: Коммерческие вести

Фото: Коммерческие вести

По данным источников «БК55», 17 октября в Москве задержан бывший руководитель омской налоговой Владимир Репин.

Чиновника подозревают в получении взятки от предпринимателя за покровительство бизнеса. Полученная сумма составляет более 10 млн рублей.

Уголовное дело расследуется федеральными ведомствами: ФСБ и Следственным комитетом. Спецгруппа сотрудников сейчас находится в Омске. Специалисты проводят обыски в омском управлении. В региональном управлении ФСБ ситуацию пока не комментируют.

Напомним, что Владимир Репин возглавлял омскую ФНС с 2012 года. Минувшим летом он покинул должность, став начальником Контрольно-ревизионного управления МЧС России в Москве.

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