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Происшествия23 марта 2023 8:20

На краже «мобильника» в центре Омска попалась бывшая сутенёрша-наркоторговка

Женщина вытащила телефон из кармана пассажирки маршрута № 323
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сотрудники полиции на остановке «Площадь Ленина» задержали карманницу. Ее долго выслеживали и тут оперативникам удалось взять преступницу с поличным.

Свою последнюю добычу она вытащила из кармана пассажирки маршрута № 323. Женщина не заметила пропажу, пока ей не сообщили полицейские.

Оказалось, что омичка таким способом ворует уже не первый телефон. Да и совершать преступления для нее не впервой. Ранее женщина была судима за организацию занятия проституцией и незаконный оборот наркотиков.

За кражу карманница может сесть в тюрьму на 5 лет.

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