На краже «мобильника» в центре Омска попалась бывшая сутенёрша-наркоторговка

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Сотрудники полиции на остановке «Площадь Ленина» задержали карманницу. Ее долго выслеживали и тут оперативникам удалось взять преступницу с поличным.
Свою последнюю добычу она вытащила из кармана пассажирки маршрута № 323. Женщина не заметила пропажу, пока ей не сообщили полицейские.
Оказалось, что омичка таким способом ворует уже не первый телефон. Да и совершать преступления для нее не впервой. Ранее женщина была судима за организацию занятия проституцией и незаконный оборот наркотиков.
За кражу карманница может сесть в тюрьму на 5 лет.
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