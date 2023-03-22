Злопамятный омич поджёг СТО с людьми и сбежал

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Шокирующая история произошла в Центральном округе Омска на улице 33-я Северная. Подробности рассказали в полиции.

Вечером 19 марта неизвестный поджёг гаражный бокс и убежал. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. При этом, в помещении находились люди, которым удалось спастись.

- Очаг возгорания располагался возле ворот гаража, арендуемого в качестве СТО. В момент поджога в помещении находились двое маляров, которые увидели зарево. Мужчины самостоятельно потушили огонь и вызвали полицейских, - уточнили в УМВД России по Омской области.

Оперативниками удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 27-летний омич, который решил отомстить. Оказалось, что гараж снимал житель Омска, с которым поджигатель ранее поссорился на дороге.

- Злоумышленник признался, что совершил поджог с целью отомстить, не зная, что помещением уже продолжительное время пользуются другие люди, - уточнили полицейские.

Теперь злопамятному омичу грозит до пяти лет лишения свободы. Правда, для него это не в новинку, так как ранее он уже привлекался за побои и нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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