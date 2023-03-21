Сладкое преступление: омич украл из магазина автомат с конфетами

Фото: УМВД России по Омской области

В одном из подъездов жилого дома на улице Труда полиция задержала 46-летнего омича. На подозрительную личность пожаловались местные жители.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину. При нем находился автомат с конфетами. Как аппарат оказался в руках омича, он пояснить не смог, - уточнили в региональном управлении МВД.

Сладкоежкой оказался ранее судимый за имущественные преступления. Автомат со сладостями он взял в магазине и убежал.

Оперативники вычислили владельца и вернули ему имущество. А вот похититель за кражу вновь попадет в задние суда, а потом за решетку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омич подделал решение суда и зарегистрировал на себя 200 гектаров земли

Сначала в Росреестре не заметили подлога (подробнее)