Убил гвоздодером и пытался сжечь в лесу: омич получил 10 лет тюрьмы за жестокое убийство с ограблением

Труп 23-летний тарчанин пытался сжечь в лесополосе. Фото: Иван МАКЕЕВ

23-летний и 17-летний жители города Тара сядут за решетку за незаконное проникновение, кружу и убийство своего знакомого. Приговор засчитал омский Областной суд.

Всё произошло в августе 2021 года. Тогда два товарища подшофе решили ограбить дом. Но вместо этого они повредили всё имущество пока хозяина не было. Далее ребята направились к своему знакомом, где и произошел конфликт.

- В ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого 23-летний злоумышленник нанес гвоздодером несколько ударов по телу потерпевшего, повлекших его смерть. В целях сокрытия он вывез труп на мотоблоке погибшего в лесополосу, где попытался сжечь, - напомнили в областной прокуратуре.

Вместе со своим несовершеннолетним другом он украл принадлежащие убитому вещи, в том числе документы на его автомобиль. Вину в преступлении парни признали. Старший злоумышленник получил 10 лет тюрьмы, а подросток - 120 часов исправительных работ.

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