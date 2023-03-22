Тела с проломленными головами пенсионерки и ее сына найдены в домашнем погребе в Омске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жесткое убийство двух лиц произошло в Омске. В доме по улице 2-я Береговая в погребе найдены тела 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Об этом рассказывает управление Следственного комитета.

- В ходе осмотра места жительства пенсионерки и ее сына в одном из частных домов на ул. 2-я Береговая в г. Омске сотрудники в скрытом под предметами мебели погребе обнаружили тела пропавших с признаками насильственной смерти, - уточнили с СУ СКР по Омской области.

С заявлением в полицию о пропаже омичей обратилась их родственница. По информации источников «КП-Омск», найти с первого раза погибших следственно-оперативной группе не удалось. Лишь при повторном осмотре жилья в подполе были обнаружены тела с проломленными головами.

Заведено уголовное дело, поиски подозреваемых продолжаются.

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