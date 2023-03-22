20-летняя омичка получила 15 лет тюрьмы за жестокое убийство трёхмесячного сына

Девушка убивала ребенка на глазах отца. Фото: пресс-служба областного суда.

За убийство малолетнего с особой жестокостью 15 лет лишения свободы получила 20-летняя жительница Горьковского района Омской области.

Молодой мамочке не удалось защитить себя, солгав следствию. Сначала она заявила, что случайно упала с ребенком на руках. Но доказательства говорили об обратном. За проступок омчики еще ответит начальник местной полиции, который получил представление.

- По итогам следствия начальнику полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

Напомним, трагедия произошла в августе 2022 года. Тогда девушка приревновала сожителя, при ссоре схватила своего трехмесячного сына и несколько раз ударила его головой об пол. Малыш умер на месте от черепно-мозговой травмы.

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