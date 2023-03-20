В Омске хозяин прокусил таксе ухо и до смерти забил собаку

Фото: «Омские хвостики».

Волонтеры приюта для бездомных животных «Омские хвостики» рассказали шокирующую историю, которая случилась в городе на днях. Некогда живший в приюте пес по кличке Марсель породы такса умер от рук мужчины, подобравшего собаку несколько лет назад. При этом гибель четвероногого была особенно жестокой: обследования, сделанные волонтерами за день до смерти Марселя показали прокус уха таксы, переломы позвоночника в нескольких местах. А ведь собака прожила в доме под опекой этого хозяина не один год.

Фото: «Омские хвостики».

- На той неделе этот самый спаситель напился, да так, что избил Марселя руками и ногами, предположительно откусив собаке ухо (судя по характеру ран). Сломал позвоночник, отбил органы. Соседи забили тревогу, ведь избитый пес остался в закрытой квартире умирать в одиночестве… Марсель даже не мог встать. В итоге пес при смерти оказался в нашем приюте. На следующий день «хозяин» таксы пришел в приют, чтобы забрать собаку! Сказал, что сам будет с ним «возякаться», однако услышав стоимость лечения, ушел гулять дальше, - сообщила на странице приюта в соцсети ВКонтакте одна из волонтеров. Также женщина поделилась снимками переломов и справкой-заключением. В документе обозначена стоимость лечения - это свыше 70 тысяч рублей. К сожалению, деньги даже не пригодились. Марселя просто не успели спасти.

Фото: «Омские хвостики».

- Вчера мальчику стало чуть-чуть легче, он сам пил водичку и даже покушал. А следующим утром сердечко Марселя не выдержало от полученных травм, малыш скончался. Реанимационные действия не помогли, - добавила волонтер. - Конечно, не жалеем о том, что боролись до конца, но, очень жаль, что все вот так закончилось. Надеюсь, хотя бы со стороны закона все будет справедливо и дай Бог, чтобы этот «хозяин» больше никого не заводил-не подбирал.

Фото: «Омские хвостики».

После смерти пса ухаживавшие добровольцы написали заявление в полицию - они хотят, чтобы хозяина, возомнившего, что собака- та же вещь, по закону наказали за жестокое обращение с питомцем. Документ приняли, но пока идет проверка, дело еще не завели.