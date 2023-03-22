Названия 37 населенных пунктов в Омской области написаны с ошибками

Фото: Управление Росреестра по Омской области

Региональное управление Росреесра провело проверку географических названий населенных пунктов, водных объектов в онлайн-сервисах, в картографических изданиях и на дорожных указателях. Многие популярные источники информации получили представление об устранении ошибок.

- В отношении ООО «ДубльГИС», ООО «Яндекс», ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского», АО «Омская картографическая фабрика» вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. На сегодняшний день все нарушения устранены, - уточнили в ведомстве.

Всего в регионе учтено 6625 географических объектов, из которых 1499 – населенные пункты. Ошибки в написании были найдены в наименовании деревни Приветная, которую назвали Приветное, а Новорождественку сократили до Н.-Рождественки. Аул Кутумбет написали на дорожном указателе как Кутамбет. Село Камышино-Курское было получило наименование — Камышено-Курское.

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