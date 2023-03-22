Новый глава РЭК Омской области возьмется за мусорный тариф для владельцев киосков

На минувшей встрече регоператора «Магнит» с представителями общественного совета, депутатами и сотрудниками горадминистрации не раз поднимался вопрос, который омские предприниматели не могут сдвинуть с мертвой точки с 2019 года. В частности, владельцы киосков в который по счету раз пожаловались на необоснованно завышенный норматив по накоплению ТКО для владельцев нестационарной торговли.

Сейчас для павильонов норма составляет 2,64 кубометра на квадратный метр площади в год, при этом владельцы обычных магазинов платят почти в 10 раз меньше - только 0,365 кубометра. Существует возможность заключить договор на вывоз мусора по факту, но и здесь мелкие торговцы видят недочеты. Мусор вывозят с периодичностью, которая регулируется самим предпринимателем, но не меньше раза в месяц.

- Я могу вообще почти ничего не накопить, но обязан вывезти ТКО и предоставить документ в случае проверки. И даже если в контейнере будет только фантик, мне посчитают минимальный размер бака - 0,74 кубометров. В этом случае выходит еще дороже, чем по нормативу, - пожаловался предприниматель, специализирующийся на торговле печатной продукцией через НТО Алексей Бобошко. - Было бы также отлично, если бы нормативы дифференцировали по видам деятельности. От этого тоже многое зависит.

Новый руководитель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских, который вступил в должность около двух месяцев назад, согласился с доводами владельцев павильонов.

- Да, вопросов по работе с киосками много. Предположу, что когда разрабатывали норматив, многие предприниматели не стремились пойти навстречу мусорной реформе, предоставляя искаженные данные - это и сказалось на неверном расчете норматива. Мы собираемся сделать корректные замеры и рассчитать новый норматив, - пояснил глава омской РЭК.

Также руководителя омского РЭК не устраивает ситуация с нормативами для дачников. Возможно, в этой сфере также последуют резонные доработки.

Отметим, что Русских больше 11 лет работал в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам. Прошел путь от ведущего консультанта до начальника отдела. В декабре 2022 года ФАС России согласовала кандидатуру Дмитрия Александровича на должность председателя Региональной энергетической комиссии Омской области.