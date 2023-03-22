Омский дептранс меняет схему движения автомобилей в районе метромоста

Фото: департамент транспорта Омска

Организация движения транспорта в районе метромоста изменится с 22 марта. Об этом сообщает профильное ведомство.

Так, уже сегодня в направлении улицы Конева со стороны улицы 3-я Островская с улицы 3-я Енисейская будет разрешено движение прямо и направо с крайней левой полосы. А поворот с улицы 3-я Енисейская налево на мост им. 60-летия Победы будет разрешен со средней и крайней левой полос.

Фото: департамент транспорта Омска

А вот с 24 марта изменения ждут другую сторону метромоста - со стороны улицы Красный путь. Теперь автомобилистами разрешат поворот направо с первой и со второй полос. С третьей полосы будет возможно движение прямо и поворот направо, а с четвертой полосы – движение прямо и поворот налево.

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