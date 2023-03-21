Омичам, которые инсценировали аварии и получили 5 млн рублей, приговор оставили в силе

Для ДТП подставщики выбирали тихие и безлюдные места. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омский облсуд рассмотрел апелляцию по уголовному делу 11 жителей омского региона, которые были признаны виновными в мошенничестве путем инсценировки ДТП.

По версии следствия, с февраля 2016 по декабрь 2018 года осужденные совершили 26 преступлений. Они инсценировали ДТП, а затем обращались за страховыми выплатами. Общий материальный ущерб страховым компаниям составил 5 млн рублей.

В октябре 2022 Куйбышевский районный суд рассмотрел уголовное дело и приговорил шестерых фигурантов к лишению свободы в колонии общего режима сроком от 1 года и 4 месяцев до 5 лет. Остальные омичи были приговорены к исправительным работам и условным срокам от 1 до 1,5 лет.

- Кроме того, суд постановил взыскать с указанных лиц в солидарном порядке в пользу страховых компаний всю сумму причиненного ущерба, - рассказали в областной прокуратуре. Омский областной суд отклонил апелляцию осужденных и оставил приговор Куйбышевского районного суда без изменений.