Я на кнопочку нажимаю - у меня графики красивые появляются: в Омске пенсионерка пыталась играть на бирже и потеряла 2 миллиона рублей

Фото: стоп-кадр видео показаний потерпевшей женщины. Пресс-служба УМВД России по Омской области.

Омская пенсионерка, желая заработать на драгоценных металлах, потеряла почти 2 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Омской области. Как выяснили следователи, 67-летняя жительница Ленинского округа увидела объявление о дополнительном заработке в социальной сети.

- Заявительница оставила заявку и номер своего мобильного телефона. Через некоторое время ей перезвонил мужчина и рассказал, что можно получать доход от вложения денег в драгоценные металлы и биткоины. Женщина согласилась: следуя указаниям звонившего, сначала оформила и пополнила на 8 000 рублей личный брокерский счёт. Собеседник убедил женщину, что можно получить максимальный доход, но все зависит от количества вложенных денежных средств, - рассказали правоохранители.

Желая заработать как можно больше, потерпевшая перевела сначала свои сбережения в сумме 800 000 рублей, затем взяла кредит в 600 000 и спустила его на драгметаллы, а точнее - на счета мошенников.

Чуть позже, когда заявительница, ничего толком не заработав, попыталась вывести денежные средства, у неё ничего не получилось, а «брокер» перестал выходить на связь. Только через 2 месяца обманутая осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

- Я на кнопочку нажимаю, у меня там графики красивые появляются, вот мы созванивались, обсуждали эти графики, - рассказала женщина о заработке на бирже следователю. Женщина и сама не отрицала, что с интернетом и высокими технологиями она не дружит. Но несмотря на отсутствие знаний в данной сфере, пенсионерка оформила немалый кредит, оставив в качестве залога банку часть своей недвижимости.

- По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, следователем ОП № 1 УМВД России по городу Омску заведено уголовное дело, - подытожили в полиции.

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