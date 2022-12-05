Семейный бизнес: безработный житель Омска вместе с родственниками и друзьями инсценировал 25 аварий

Банда успела обмануть несколько страховых компаний на миллионы рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Обвиняемыми по нему проходят 12 человек.

По предварительный версии, 27-летний безработный мужчина и 11 фигурантов дела, среди которых его родственники, друзья и знакомые, с декабря 2016 по март 2019 года инсценировали 25 ДТП на территории Омска. Для конспирации обвиняемые подстраивали аварии только в темное время в спальных районах или на окраинах города.

После каждого умышленного столкновения с автомобилями жертв участники группировки оформляли все необходимые документы для передачи в страховые компании, которые, ничего не подозревая, впоследствии выплачивали им компенсации.

За два с половиной года группа, организованная 27-летним омичом, успела причинить ущерб в размере 3 миллионов рублей семи страховым компаниям. В ходе следствия фигуранты дела в добровольном порядке вернули свыше 500 тысяч рублей. Согласно исковым требованиям, оставшуюся часть суммы им также придется выплатить.

Кроме того, суд по ходатайству следствия наложил арест на изъятые при обысках три автомобиля обвиняемых и денежные средства в размере 230 тысяч рублей и 3 тысяч долларов.

- В числе собранных доказательств – показания свидетелей, заключения судебных экспертиз: трасологических, почерковедческих и других, - сообщили пресс-службе УМВД России по Омской области.

Вины своей в содеянном не признали ни пять фигурантов, ни организатор. В соответствии с ролью в группировке каждому ее члену было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в сфере страхования». Уголовное дело было передано в суд, который рассмотрит его по существу.

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