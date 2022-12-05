Омичи проиграли все суды против застройки Дендросада

Омичи несколько лет боролись за зеленый уголок Омска. Но все впустую. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восьмая кассация в городе Кемерово поддержала позицию омских коллег о рекреационном комплексе «Старозагородный». Теперь часть территории Дендросада официально может быть застроена.

Истец в лице эколога Сергея Костарева и еще нескольких неравнодушных к природе омичей настаивали, что вся экспертиза была сделана с нарушениями. Но вот суды решили иначе. И встали на сторону регионального минприроды.

- Государственная экологическая экспертиза проведена на основании полного и объективного анализа представленного материала. По мнению коллегии, выводы заключения полностью соответствуют заданию и, с целью сохранения объектов растительного, животного мира, водных объектов и ландшафтов на территории заявленного природного рекреационного комплекса, даны соответствующие рекомендации по режиму использования данной территории, позволяющие решить задачу охраны комплекса, - объяснила пресс-служба Омского областного суда.

Напомним, что на эту часть Дендросада претендует бизнесмен Павел Оркиш. В планах строительного магната возвести термальный центр. Для этого потребуется изменение категории земли, которая сейчас находится в зоне рекреации.

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