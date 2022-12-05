Минприроды запретило омичам спасать диких животных зимой

За спасение одного лебедя омичу может грозить штраф до 7 тысяч рублей. Фото: Иван ВОРОНОВСКИЙ

Спасать диких животных зимой омичам запретило Минприроды Омской области. В ведомстве пояснили на примере лебедей.

Якобы эти птицы задерживаются в регионе до ледостава. Порой их можно увидеть на водоеме, когда они сидят поджав под себя лапы. По информации специалистов, это не значит, что лебедь примерз ко льду. Просто он так экономит энергию.

А подкармливать пернатых тем более не нужно, чтобы у них не пропала мотивация улетать в теплые края.

- Как только мороз сковывает водоём – люди бьют тревогу, что нужно прорубать лёд и следить, чтобы у птиц была полынья. Не стоит вмешиваться в природные процессы: птица понимает, что вода замерзает, и найдёт себе другое подходящее место зимовки, пояснили в министерстве.

А вот чтобы мотивировать самих омичей не лезть в природные процессы, всем рачительным жителям пригрозили административной и даже уголовной ответственностью.

Напомним, совсем недавно в Омской области пенсионером был спасен замерзающий пеликан. Его передали на восстановление в Большеречеснкий зоопарк.

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