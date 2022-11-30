Пенсионер из Омской области спас замершего пеликана

Фото: РИА «Омскрегион»

Под Омском местные жители спасли замершего пеликана, который сам пришел в деревню в Колосовском районе.

Приютить у себя птицу решил пенсионер Владимир Майер. Принес ему пеликана знакомый, обнаруживший его в минувший понедельник.

Сельчанин отогрел и накормил озябшее животное. Пеликан прижился и начал хулиганить в доме. И тогда мужчина обратился в Большереченский зоопарк, сотрудники которого впоследствии и забрали Гришаню (такое прозвище дали птице).

- Я когда его увидел, он огромный, больше лебедя. Мы посадили его возле печки, принес ему ковшик воды. А у него лапа величиной с ковшик, наступил и пролил. Поставили ему тазик с водой. Потом он начал шариться по дому. Говорю, надо его ограничить. Дочка перенесла его за кровать, сделали подстилку, поставили тазик и прикрыли его стулом, - приводит слова мужчины РИА «Омскрегион».

Как отметили специалисты, здоровью пеликана (оказалось, что он родился летом этого года) сейчас ничего не угрожает.

Напомним, ранее неравнодушный омич спас собаку, просидевшую три дня в иномарке во дворе одной из многоэтажек. Температура воздуха в те дни опускалась ниже -20 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Омска спас собаку, просидевшую в закрытой машине три дня

История о чудесном спасении животного, оставленного в салоне иномарки в одном из омских дворов, разлетелась по пабликам в соцсетях(подробнее...)