В Омске «Субару» перевернулась после столкновения с «пятнашкой» на Космическом проспекте

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске сегодня днем, 17 марта, на Космическом проспекте столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие.

По предварительной версии, 22-летний водитель «ВАЗ-2115», выезжая со двора дома №22 корпус 2 по Космическому проспекту, не пропустил «Субару», за рулем которого находился 27-летний мужчина, и врезался в него. От удара иномарка опрокинулась и влетела в дорожный знак.

В результате аварии травмы получила пассажирка «Субару» — 19-летняя девушка. Ее доставили в больницу. О состоянии водителя не сообщается.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены окончательные причины и обстоятельства происшествия.

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