Под Омском пьяный водитель пустил под откос рейсовый автобус с пассажирами

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сегодня днем, 15 марта, в пригороде Омска на автодороге Калинино-Морозовка пассажирский автобус слетел в кювет.

Как установили прибывшие на место ДТП полицейские, 33-летний водитель автобуса «Нефаз», выполняя рейс по маршруту № 328 «Калинино-Омск», на 9-м километре трассы Калинино-Морозовка не справился с управлением и съехал в кювет. В момент ДТП в салоне находились 4 пассажира. К счастью, никто из них не пострадал.

Оказалось, что у водителя автобуса имелись признаки опьянения. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался. Вследствие чего на него был составлен административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Инцидентом заинтересовались в областной прокуратуре. Надзорное ведомство поручило МТУ Ространснадзора по СФО организовать внеплановую проверку перевозчика — ИП Кириллова А.В.

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