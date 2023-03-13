В Омске водитель газели, сбивший насмерть пенсионерку, сбежал и сообщил в полицию, что бабушка скончалась от падения

Фото: стоп-кадр видео, предоставленного пресс-службой полиции Омской области.

Накануне в Омске водитель грузового автомобиля «Газель» в одном из дворов по проспекту Мира, сдавая задним ходом, не заметил, как наехал на шедшую пенсионерку. От полученных травм 83-летняя бабушка скончалась мгновенно. Но мужчина решил избежать возможной ответственности: пользуясь тем, что в этот момент прохожих рядом не было, он сел обратно в машину и скрылся с места происшествия. Позже он сам обратился в полицию, но исказил произошедшее.

- Первоначально в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску позвонил мужчина, который пояснил, что стал очевидцем несчастного случая: на улице пенсионерка поскользнулась, упала и скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Разоблачить вранье удалось благодаря полученным данным судебно-медицинской экспертизы, процедура показала: пожилая женщина получила травмы, характерные для дорожно-транспортного происшествия.

Тогда сотрудники полиции просмотрели еще и записи камер видеонаблюдения и выяснили правду.

- 9 марта 2023 года около 13:00 часов мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель, следовал задним ходом по междворовому проезду дома № 45 по проспекту Мира и допустил наезд на пенсионерку. В результате происшествия пешеход – 83-летняя женщина –скончалась на месте происшествия, - заключили полицейские.

Мало того, на видео четко видно, что бабушку переехали дважды - такие травмы невозможно пережить. Также вместе с водителем после происшествия из автомобиля выскочил напарник подозреваемого. Позже оба мужчины скрылись с места происшествия. Пока правоохранители продолжают проверку. Процессуальное решение будет вынесено позже.