В Омске задержали организатора студий, снимавших «контент 18+» для иностранцев

Фото: скриншот видео, представленного пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омске полицейские задержали владельца сети вебкам-студий. Трансляции пикантного содержания велись из четырех квартир, расположенных в разных частях города. Три из них были арендованы.

Как установили правоохранители, девушки снимали контент порнографического содержания для иностранцев. Их заработок в среднем составлял от 60 до 200 тысяч рублей в месяц.

Задержали организатора онлайн-досуга в одном из банных комплексов в Омска. В отдел полиции также доставили администраторов и пять девушек, работавших на студиях.

— Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 242 УК РФ. В ходе обысков изъята компьютерная техника, камеры, флеш-карты, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурант заключен под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, источники «КП-Омск» сообщили, что в Омске правоохранители пресекли деятельность сети массажных салонов, где клиентам предоставляли интим-услуги.

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