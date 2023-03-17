В Омске огласили приговор женщине, которая 14 лет назад до смерти забила поленом своего мужа

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске вынесли приговор 59-летней местной жительнице, которая 14 лет назад забила до смерти поленом своего мужа.

Как было установлено в суде, в январе 2009 года между пьяной омичкой и супругом вспыхнул конфликт. Во время словесной перепалки она взяла полено и не менее семи раз ударила им мужа по голове и телу. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Советский районный суд приговорил женщину к 7 года исправительной колонии общего режима. Вину в совершении преступления она так и не признала.

Напомним, ранее в Омске женщина едва не зарезала свою подругу в ходе ссоры после застолья со спиртным. Пострадавшая оказалась в реанимации. Причину конфликта ни одна из омичек вспомнить не смогла.

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