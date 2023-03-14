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Происшествия14 марта 2023 14:00

Поножовщиной и реанимацией закончилась пьяная встреча двух подруг из Омска

Причину жестокой расправы дамы так и не смогли вспомнить
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

48-летняя омичка получила ножом в грудь от своей подруги по рюмке. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

В полицию позвонила 55-летняя женщина и сообщила, что ее хотят убить. Приехавшие на вызов оперативники установили иное. В доме по улице Петра Ильичева в Омске выпивали две дамы, да напились так, что одну увезли на скорой и сейчас пострадавшая находится в реанимации без сознания. Звонившая омичка наоборот оказалась подозреваемой.

- В отношении подозреваемой следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - уточнили в ведомстве.

Как оказалось, виновница стычки оказалась ранее судима по этой же статье.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ